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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706688/رامي-جمال-كلنا-بنبقى-شايفين-الدنيا-ضلمت-والاكتئاب-أبشع-من-المرض-العضوي

حرص الفنان رامي جمال أن يشارك جمهوره ومتابعيه بتعليقه على ظاهرة الانتحار المنتشرة حاليًا وجرائم القتل من خلال فيديو له.

دوت الخليج يرصد تعليق رامي جمال على حوادث الانتحار والقتل

رامي جمال يعلق على حوادث الانتحار والقتل

قال الفنان رامي جمال في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: “أنا شايف إن الانتحار والجرائم زادت وده دليل إن المشاكل النفسية والتربية ليها دور كبير في حياتنا»، متابعا: «عايز أقول لكل الناس تعتقدوا إن مش كلنا بنمر بمشاكل وأزمات نفسية”.

وأضاف: “كلنا بيجيلنا وقت كتير بنبقى شايفين الدنيا ضلمت ومافيش حلول والمرض والضغط النفسي أبشع 100 مرة من المرض العضوي، لأنك بتبقى محبوس جوا نفسك حبسة محدش يقدر يفهمك غيرك”.

وتابع: “عايزة أقول لكل أخواتي.. اللي بينتحر عشان امتحانات واللي بينتحر عشان أهله، طبعا ربنا يرحمهم ويسامحهم ويغفرهم، ولكن اللي بيجيلهم الأفكار والوساوس دي”.

رامي جمال انستجرام

واستكمل كلامه: “والله مافيش مشكلة من غير حل، مافيش أزمة إلا وبعدها فرج من ربنا والحزن بعده سعادة، لأن الدنيا اختبار لينا كلنا.. ممكن الناس هتقول إن النصيحة جاية مني أنا وأنا غير أهل لها”.

وتابع رامي جمال قائلًا: “لإني عارف إننا في زمن التصنيفات والقساوة في الردود، ولكن أنا معنديش مشكلة في الأذية النفسية اللي بشوفها في الآخر من بعض الناس، لإني برضو بشوف من ناس كتير ردود ومشاعر حلوة وتصرفات جميلة وده اللي باقي”.

وقال أيضًا: “اللي باقي في الدنيا لو عندنا مشاكل أهلنا وأصحابنا والدكاترة النفسيين، لأن دي شغلانتهم إنهم يعدونا من الأزمات النفسية اللي بنمر بيها ويهونوا علينا اللي بيحصل ويعدونا من اللي احنا فيه”.

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وعلق على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: “الحب والاحتواء وحسن التربيه واصدقاء جيدين واهل يستوعبوا ممكن يعدوا بشبابنا وبناتنا من مشاكل الدنيا لمنطقه يشعروا فيها بالأمان تعالو نساعد بعض”.