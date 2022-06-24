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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706687/إصابة-4-أشخاص-بنقلاب-سيارة-على-طريق-الإسماعيلية-الصحراوي

تمكنت الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، عقب وقوع حادث مرورى انقلاب سيارة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي وإصافة 4 أشخاص.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من شرطة النجدة، من الخدمات المعينة بطريق الإسماعيلية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلي الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشف ملابسات واقعة قتل حارس عقار بالعبور

وأستخدم عمله كحارس عقار تحت الإنشاء بمنطقة العبور بالقليوبية، لإخفاء تجارته المشبوهة بالمخدرات، الأمر الذي جمعه بشقيقين يمارسان ذات النشاط الإجرامي، حتي وقع بينهم خلافات حادة قررا خلالها الشقيقان التخلص من الخفير، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كان بحوزة أحدهما؛ مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

بلاغ للقسم

وتبلغ للقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية، أن شقيقه "له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، يعمل حارس أحد العقارات "تحت الإنشاء، بتغيب شقيقه وغلق هاتفه المحمول.

وأضاف بأنه لدى توجهه لمحل عمله عُثر على جثة شقيقه بأرضية احدى الشقق الكائنة بالعقار محل عمله وعدم تواجد سيارته، وبمعاينة الجثة تبين أن بها إصابات بالرأس، وكما عُثر بجوار الجثة على 35 جراما لمخدر الهيروين – 5 جرامات لمخدر الكريستال – ميزان حساس – مبلغ مالي.

تشكيل فريق

وتم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام بالأشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وقد أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وشقيقه، مقيمان بمحافظة بنى سويف ولهما محل إقامة آخر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على تجارة المواد المخدرة، قاما على إثرها بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزة أحدهما مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وأقرا باستيلائهما على "سيارة، وهاتف المجنى عليه، ولاذا بالهرب، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة ومبلغ مالي، وقررا أنه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.