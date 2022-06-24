انت الان تتابع تفاصيل خبر مسيحي ألقى خطبة الجمعة وانتقم منه عادل إمام لهذا السبب.. مواقف لا تنسى في ذكرى وفاة يوسف داوود حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706686/مسيحي-ألقى-خطبة-الجمعة-وانتقم-منه-عادل-إمام-لهذا-السبب-مواقف-لا-تنسى-في-ذكرى-وفاة-يوسف-داوود

يصادف اليوم الجمعة الموافق له 24 يونيو، ذكرى رحيل نجم الكوميديا يوسف داوود الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012 وترك إرث فني وحكايات لا تنسى.

دوت الخليج يرصد حكايات وقصص لا تنسى في حياة يوسف داوود

أسرار يوسف داوود

كان الفنان الراحل يوسف داوود يتميز بصوته ويشار أنه كان تميمة حظ للزعيم عادل إمام في أفلامه، حيث شارك في عدد من أفلامه مثل "الإرهاب والكباب"، و”عمارة يعقوبيان"، و"كراكون فى الشارع"، و”حسن ومرقص"، و”أمير الظلام”، و"النمر والأنثى".

كما شارك الزعيم في المسرح من خلال مسرحيات “الزعيم”، و”الواد سيد الشغال”، و”بودي جارد” وشكلا ثنائي فني متميز أحبه الجمهور، ومن جانبها دينا ابنة الفنان يوسف داود كانت قد كشفت في لقاء سابق لها عن علاقة والدها بالزعيم عادل إمام.

وقالت: “جمعتهما علاقة قوية للغاية، وفي يوم من الأيام، والدى كان حظه حلو أو هو محترف في الطاولة ففضل يفوز فيها على عادل إمام طول اليوم، فانتقم منه الزعيم على المسرح أثناء تقديم المسرحية".

يذكر أنه من مواليد 10 مارس 1933 في منطقة السيوف بالإسكندرية، واسمه يوسف جرجس صليب، وتخرج في كلية الهندسة قسم كهرباء عام 1960 كما أنه عمل مهندسًا ثم تفرغ للفن عام 1985 ولقت بـ “مهندس الضحك”.

إلقاء خطبة الجمعة رغم ديانته

وفيما يخص إتقانه للغة العربية، قالت ابنته في حوارها: "والدى كان مميز في الإلقاء، وفى ذات مرة أثناء فترة خدمته العسكرية التي قضاها طلبوا منه إلقاء خطبة الجمعة وهو اعتبرها دور لأنه كان يهوى التمثيل منذ صغره”.

وأضافت: “ولم يكن يعلموا أنه ديانته مسيحية، لكنه كان كثير القراءة وقرأ في الدين الإسلامي الكثير، وبالفعل ألقى الخطبة ولكن القائد قام بمعاقبته وأخبره أن لا يفعل ذلك مرة أخرى".

وما لا يعلمه الكثيرين أن الرحل وصل إلى العالمية حيث شارك يوسف داوود في فيلم " Legend of the Lost Tomb" عام 1997 وهو فيلم أمريكي، ويذكر أنه عانى قبل وفاته منذ أن علم بمرضه بفشل كلوي عام 2004 وكان يقوم بعمل غسيل 3 مرات في الأسبوع.

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ومن ضمن المواقف التي لا تنسى في حياته أثناء تصوير فيلم "سمارة الأمير" عام 1992 مع نبيلة عبيد و محمود حميدة حيث ضاعت حقيبة بها 10 باروكات كان مفترض أن تستخدمهم نبيلة عبيد وتسبب اختفائها فى تعطل التصوير لمدة 10 أيام.

وبعد عودة التصوير، توقف في أول يوم بعد إعادة الباروكات بسبب نبيلة عبيد التي اندمجت أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم التى تجمعها بالفنان يوسف داود وهي تضربه بالكرباج، مما تسبب فى إصابته بجرح في رأسه، ووقتها سالت الدماء منه لتصاب الفنانة الكبيرة بحالة من الهلع.