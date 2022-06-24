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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706683/ـ250-مليون-دولارمن-البنك-الدولى-لدعم-المغرب

أعلن البنك الدولى عن تقديمه 250 مليون دولار من أجل دعم مشروع التنمية الأقتصادية فى شمال شرق المملكة المغربية.

دوت الخليج

أهداف التمويل

وفق ما نشر فى بيان البنك المركزي فإن هذا التمويل سيتم توجيه من أجل تحسين الربط بشبكات النقل وتمكين نمو القطاع الخاص فى المنطقة وبشكل خاص تطوير مجمع الناظور البحري غرب المتوسط.

وأضاف بيان البنك الدولى بأن:" المنطقة المخصصة من اجل تقديم التمويل لها هى تنعم بفرص جيدة من اجل تحقيق التمنية إلا انها تأثرت بسبب موقعها النائي والكوارث الطبيعية فضلا عن الظواهر المتعلقة بالمناخ وعدم تطور القاعدة الصناعية وقلة الثروات المعدنية.

وأكدت المؤسسة المالية بأن السلطات المغربية معنية بتنفيذ خطة رئيسية من أجل الإستثمار فى بنياتها التحتية ويأتي ذلك ادراكا من الحكومة المغربية بمدي غزارة الإمكانيات المتاحة فى هذه المنطقة ولا يتم أستغلالها.

أهداف المشروع

وقال جيسكو هنتشيل المدير الاقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي بأن هذا المشروع سيساهم فى بناء المهارات لأبناء المغرب فى المنطقة لاسيما النساء والشباب الريفين وأضاف أن المشروع يتضمن ثلاث مكونات رئيسية منها مساندة تنمية القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية للطرق.

وأوضح أن المشروع سيعمل على تحسين وتطوير 500 كيلو متر من الطرق الريفية وبناء مهارات 5 آلاف عامل من الشباب مع العمل على التركيز على النساء والشباب فى المنطقة الريفية.

كما سيعمل المشروع على دعم الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يصل إلى 30 مليون دولار فى المنطقة والعمل على رفع كفاءة 170 كيلومترا من الطرق الرئيسية.