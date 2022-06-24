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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706682/ضبط-تشكيل-عصابي-بحوزته-52-كيلو-لمخدر-الحشيش-والبانجو-وأسلحة-نارية-فى-دمياط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بقصد الاتجار بدمياط.

دوت الخليج

تحريات قطاع الأمن

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الدقهلية، بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، مُتخذان من محيط بحيرة المنزلة بدائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام – 2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – دارجة نارية "تروسيكل" – 2 هاتف محمول).

إعترافهما

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للتواصل مع عملائهما ومركبة التروسيكل لتسهيل تنقلاتهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تاجر مخدرات بحوزته حوالي 2 كيلو جرام حشيش بالمطرية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ، وبحوزته كمية من "مخدر الحشيش وزنت 1٫700 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.