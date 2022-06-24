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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706681/حقوق-إنسان-الشيوخ-تناقش-تفعيل-المجلس-القومي-للأمومة-والطفولة

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبه، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن تفعيل المجلس القومي للأمومة والطفولة.

دوت الخليج

حقوق إنسان الشيوخ تناقش اقتراح نائب التنسيقية لتفعيل المجلس القومي للأمومة والطفولة

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى احمد فتحى بشأن تضمين قواعد البيانات القومية ساقطى القيد وغير حاملى بطاقات الرقم القومى.

الشيوخ يحيل مقترح نائب التنسيقية لإيقاف استخدام اشجار «الفيكس» فى الزراعة للحكومة

وكانت قد أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري ،عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إيقاف استخدام اشجار الفيكس واشباهها فى الزراعة على المجاري المائية والترع والحدائق والمسطحات الخضراء وأرصفة الشوراع والطرق.

وكان قد أشار النائب أحمد القناوي، فى الاقتراح المقدم منه، إلى أن أشجار الفيكس تنمو أسرع من الأشجار الأخرى دائمة الخضرة، وأنها لا تحتاج لرعاية كبيرة في الزراعة، لذا لجأت لزراعتها العديد من الدول، لاستخدامها في تشجير وتجميل الطرق والحدائق، ولكن أكتشف فيما بعد تسببها في حدوث مشكلات كبيرة للبنية التحتية بالمدن، وشراهتها في استهلاك المياه، وتأثيرها البيئي الخطير فضلاً عن قيمتها الاقتصادية الضعيفة.

كما أوضح “القناوي”، أن أشجار الفيكس وشبيهاتها مثل الكونوكاريس والمسكيت تستهلك مياه كثيرة جداً، حال مقارنتها بالبدائل الأخرى - كشجرة الزيتون على سبيل المثال وليس الحصر – كما أنها تؤثر سلباً على كميات مخزون المياه الجوفية لأنها تعتمد بشكل أساسي عليها، خاصة وأن أوراقها ليست متساقطة مثل الأكاسيا وتظل طوال العام خضراء .