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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706700/اليوم-أمير-قطر-يلتقي-الرئيس-السيسي-في-زيارة-رسمية-لمصر

أعلن الديوان الأميري القطري، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غادر مدينة كينغالي برواندا، اليوم الجمعة، بعد مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولت، متجهًا إلى القاهرة في زيارة رسمية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج

أمير قطر في زيارة رسمية لمصر اليوم

ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر؛ لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا الإقليمية والعربية المختلفة.

دعوة من الرئيس السيسي

وكان الرئيس السيسي، وجه دعوة من قبل إلى الشيخ تميم بن حمد لزيارة مصر؛ سلمها وزير الخارجية سامح شكري، معربًا عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المُقبلة.

وزير المالية المصري يلتقي نظيره القطري

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، عقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائى وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين وتطوير آليات العمل المشترك بين وزارتى المالية بالدولتين على نحو يساعد في تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية وتبادل الخبرات بمختلف المجالات المرتبطة بالسياسات المالية بما في ذلك الضرائب والجمارك

وزيرة الصناعة تلتقي عدد من كبار المسؤولين القطريين

وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، منذ عدة أيام، سلسلة لقاءات رسمية مع الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة القطرية، حيث عقدت الوزيرة اجتمعت مع أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري للمناطق الحرة تناولت استعراض مقومات وإمكانيات المناطق الحرة بالبلدين والفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية المتاحة بها، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الصدد وذلك في إطار زيارتها الحالية للعاصمة القطرية الدوحة.