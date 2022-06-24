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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706694/الآن-رابط-استعلام-عن-اشتراك-التأمينات-الاجتماعية-2022-تفاصيل

رابط الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية، تزايدت معدلات البحث عنه خلال الساعات الماضية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية ورابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية.

اشتراك التأمينات الاجتماعية 2022

وينشر موقع دوت الخليج، خطوات الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية، والخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي 2022

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية، موقعًا إلكترونيًا للمواطنين، ضمن خطة الهيئة في التحول الرقمي؛ لتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات والمستفيدين والمؤمن عليهم، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والفروع وتجنب الزحام خاصة في فترة انتشار جائحة كورونا، ومن ضمن الخدمات المقدمة الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية 2022

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية، ورابط هيئة التأمينات الاجتماعية والخدمات المتاحة على الموقع الإلكتروني، حيث وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية رابطًا إلكترونيًا للراغبين في الاستعلام عن الخدمات التأمينية من هـــنـــا.

خطوات الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية 2022

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية، عدة خطوات للاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هـــنـــا.

2- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية.

3- اختيار الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

4- الضغط على بدء الخدمة.

5- تسجيل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية إذا كنت تمتلك حسابًا، أو إنشاء حساب جديدًا للاستفادة من الخدمات المقدمة على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.

الخدمات المتاحة على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

يمكن للمواطنين الاستفادة من عدة خدمات أخرى على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث توفر الهيئة عدة خدمات منها:

1- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

2- التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

3- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

4- إنهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

5- صرف منحة زواج.

6- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

7- الاستعلام عن أوعية الأجور.