بشرى سارة.. اجازة 30 يونيو 2022 للبنوك

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - مازال البحث مستمر عن إجازة 30 يونيو 2022 للبنوك، والتي تصدرت محركات البحث المختلفة ومؤشرات جوجل،بالتزامن مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تزايدت معدلات البحث عن إجازة 30 يونيو 2022 للبنوك، من قبل المواطنين الراغبين في القيام ببعض التعاملات البنكية قبل الإجازة.

إجازة 30 يونيو للبنوك في مصر 2022

ينشر موقع دوت الخليج لزائريه، إجازة 30 يونيو للبنوك 2022، والإجازات الرسمية المتاحة خلال عام 2022 سواء للقطاع الخاص أو الحكومي.

إجازة 30 يونيو 2022 للبنوك بمصر

تحتفل جمهورية مصر العربية، بثورة 30 يونيو، وهو من الإجازات الرسمية في كل المؤسسات الحكومية والخاصة، وإجازة رسيمة للبنوك، التي سوف توافق يوم الخميس 30 يونيو، وبذلك تمتد الإجازة لتشمل أيام الخميس 30 يونيو إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، والإجازات الإسبوعية في الجمهورية الجمعة والسبت، وبذلك يكون أول يوم عمل للبنوك الأحد 3 يوليو، وتستمر في العمل يومياً عدا الجمعة والسبت من الساعة 8 والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف مساءً.

إجازات البنوك خلال 2022

مع بحث الكثير عن موعد إجازات البنوك 2022، والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2022، نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

- الخميس 30 يونيو: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لكل العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة، يضاف عليها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

- الجمعة 8 يوليو حتى الثلاثاء 12 يوليو: إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام بكافة مؤسسات الدولة.

- السبت 23 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو 1952. ويضاف إليه اليوم السابق الجمعة.

- السبت 30 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، بالإضافة ليوم الجمعة السابقة له.

- الخميس 6 أكتوبر: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)، يضاف عليه الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

- السبت 8 أكتوبر: إجازة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، ويوم الجمعة العطلة الأسبوعية الرسمية.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

وكان معهد الفلك، حدد يوم الجمعة 8 يوليو وقفة عرفات، ويكون عيد الأضحى المبارك موافق السبت 9 يوليو 2022، وحيث أعلنت الدولة أن إجازة عيد الأضحى الرسمية تبدأ من الجمعة 8 يوليو حتى السبت 12 يوليو، وتكون الإجازة الرسمية 2022 لمدة 5 أيام.