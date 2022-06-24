وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن التكريم الذى حظيت به الدكتورة عفاف تكريم مستحق تقديرا لدورها الملموس فى تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وهى بحق فخر السيدات المصريات بالخارج اللواتى لم يدخرن أى جهد فى سبيل رفع اسم وطنهن عاليا فى دول مختلفة حول العالم.
وأضافت وزيرة الهجرة أن دور الدكتورة عفاف لم يتوقف عند ذلك، بل ساهمت بشكل كبير أيضا فى مناهضة العنصرية والتمييز فى المجتمع الآيرلندى من خلال تعزيز العلاقات بين الجاليات المسلمة والجماعات ذات العرقية الدينية المختلفة وإذابة الفوارق مما نتج عنه اندماج وتفاهم وتعايش فيما بينهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة تهنئ رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا لمنحها عضوية وسام الإمبراطورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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