الهجرة تهنئ رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا لمنحها عضوية وسام الإمبراطورية

جدة - نرمين السيد - هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة عفاف عبد ربه، الإعلامية ورئيسة الجالية المصرية فى آيرلندا وإحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، بمناسبة تكريمها من الأميرة آن بمنحها العضوية فى "وسام الإمبراطورية البريطانية" خلال احتفالية أقيمت فى قلعة وندسور.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن التكريم الذى حظيت به الدكتورة عفاف تكريم مستحق تقديرا لدورها الملموس فى تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وهى بحق فخر السيدات المصريات بالخارج اللواتى لم يدخرن أى جهد فى سبيل رفع اسم وطنهن عاليا فى دول مختلفة حول العالم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن دور الدكتورة عفاف لم يتوقف عند ذلك، بل ساهمت بشكل كبير أيضا فى مناهضة العنصرية والتمييز فى المجتمع الآيرلندى من خلال تعزيز العلاقات بين الجاليات المسلمة والجماعات ذات العرقية الدينية المختلفة وإذابة الفوارق مما نتج عنه اندماج وتفاهم وتعايش فيما بينهم.