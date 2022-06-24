وزير الأوقاف ومحافظ قنا يفتتحان أول مركز للدعوة الإلكترونية فى الصعيد

وأكد وزير الأوقاف أن مركز الدعوة الإلكترونية بمحافظة قنا يهدف الى تدريب وتطوير وإعداد السادة الأئمة والاداريين بمديرية الأوقاف إعدادا جيدا لمواكبة مستجدات العصر والتقدم التكنولوجى والعلوم التى تفيدهم فى تحقيق رسالتهم على أيدى متخصصين بوزارة الأوقاف والمتخصصين.
وأضاف جمعة أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تستهدف انتشار الدعوة والتوعية على أوسع نطاق من خلال استخدام كل وسائل ومواقع التواصل الاجتماعى وذلك تحت مفهوم " الدعوة الإلكترونية " مع تعظيم دور المساجد وأئمتها، مؤكدا أن دور الإمام ومهمته هى مهمة متكاملة دينيا ووطنيا فى الدعوة إلى الله والتوعية الصحية والمجتمعية والبيئية.
وأوضح محافظ قنا أن افتتاح مركز الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى يأتى فى اطار حرص وزارة الأوقاف على استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة كواحدة من الاهداف الهامة لنشر المعرفة والفهم الصحيح للإسلام والتصدى لما يثار على منصات التواصل الاجتماعى من قضايا ومفاهيم خاطئة.
وأشاد محافظ قنا بجهود وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وبيان سماحة وروح الإسلام التى تحمل التيسير والتفاؤل وذلك من خلال خططها الدعوية التى تعالج القضايا الحياتية الملحة، بجانب دورها الحيوى الذى صار حائط صد ضد الأفكار الهدامة والمتشددة.
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