جدة - نرمين السيد - هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العالم الكبير الدكتور هانى عازر، الرئيس الشرفى لمؤسسة "مصر تستطيع"، وخبير الهندسة العالمى، لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بيروت العربية.





وأوضح بيان صحفى لوزارة الهجرة، أن عازر تسلم الشهادة من السفير اللبنانى فى بيروت، مصطفى الديب، وتعد هذه الدكتوراه الفخرية الثانية للدكتور هانى عازر، بعد منحه الدكتوراة الفخرية من جامعة عين شمس، عام 2018.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة تهنئ هانى عازر لمنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة بيروت العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.