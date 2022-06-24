وزير الأوقاف: الفهم الصحيح للدين من أهم عوامل مواجهة التطرف

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا مع قيادات الدعوة بقنا، وذلك فى إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية.





و أعرب وزير الأوقاف عن شكره لمحافظ قنا ولقيادات المحافظة، مؤكدا وجود انطلاقة كبيرة للنشاطات التى تقيمها وزارة الأوقاف، وأن مصر هى قلب العالم العربى والإسلامى وحاملة لواء الوسطية ونشر سماحة الإسلام، وأن مواجهة جماعات التطرف والإرهاب تقع على عاتق الجميع لتخليص العالم من هذه الشرور.

كما أكد وزير الأوقاف أنه لابد من أن نفرق بين التدين والتطرف، وأن فهم الدين فهما صحيحا وتحصين الناس من أهم عوامل مواجهة التطرف، موضحا أن التطرف نوعان، تطرف نحو اليمين وتطرف نحو اليسار، وكلاهما خطر على أى حال، وديننا دين السماحة واليسر، لا التشدد ولا التسيب، ولا الإفراط ولا التفريط، مؤكدا أن مهمتنا هى البناء وهذا ما نبذل من أجله أقصى الجهد ونسابق فيه الزمن.

كما أشاد الدكتور محمد مختار جمعة بالبرنامج الصيفى للأطفال مؤكدا على أهمية قضية الوعى، فالشعب المصرى متدين بطبعه، والأئمة أنفسهم أحبوا هذا البرنامج الصيفى نظرا لانه يعيد للمسجد دوره كمؤسسة حاضنة.

وأضاف أن هدفنا فى هذه الفترة استعادة منظومة القيم والأخلاق الأصيلة، وأن هؤلاء الأطفال فى أيد أمينة، فجميع من يقوم على هذه البرامج نخبة من الأئمة والواعظات الذين تم تدريهم على أعلى مستوى واختيارهم بعناية فائقة، داعيا إلى مشاركة الإعلاميين والكتاب والمفكرين، مع تنظيم برامج تثقيفية متنوعة

وتابع وزير الأوقاف أن اللقاءات المفتوحة والحوارات المباشرة مع الشباب تهدف إلى تحصين الشباب من اختطاف الجماعات وأصحاب الفكر المتطرف، وتحصينهم من التطرف الآخر، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنفيذ 500 ألف لقاء مع الشباب على مستوى الجمهورية حول قضيتين: قضية حرمة الدماء وقضية الإيمان بالله واليوم الآخر فالمؤمن الذى يخاف الله لا يمكن ان يقدم سفك الدماء، فليس هدفنا دراسة الظواهر وإنما نعمل على معالجة أى ثغرات تحدث فى المجتمع، من خلال تكثيف الدروس والندوات وفتح المكتبات بالمساجد وتنظيم المسابقات على مستوى الجمهورية للتأكيد على المعانى الإيمانية والأخلاقية، انطلاقا من توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم عقب المسابقة العالمية للقرآن الكريم حيث تم رفع الحد الأدنى لجوائز جميع فروع المسابقة مائة ألف جنيه، مع رفع إجمالى جوائز المسابقة من مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 250 ألف جنيه، والفائز بالجائزة الثانية على 150 ألف جنيه، إضافة إلى تعميم مسابقات القرآن بجميع المحافظات وتأهيل المتميزين للمشاركة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مع تنظيم مسابقات حول سلسلة رؤية للنشء، وذلك مساهمة من وزارة الأوقاف فى توجيه النشء الوجهة الإيجابية التى تحقق الخير للمجتمع وللوطن، حيث أن أهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب أهل الحق، ونهدف ان يكون للمسجد دور اجتماعى أكبر.

ووجه وزير الأوقاف شكره لمحافظة قنا على جهدها فى مشروع صكوك الأضاحى حيث تجاوزت إجمالى مبيعات المحافظة من صكوك الأضاحى لهذا العام حتى تاريخه مبيعات العام الماضى، داعيا إلى مزيد من المشاركة المجتمعية.

وثمن محافظ قنا جهود وزارة الأوقاف، ودورها الدعوى والوطنى والمجتمعى الملموس فى خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعى المستنير والذى لمسه المواطن فى الخطاب الدينى وكل ما تقدمه وزارة الأوقاف بالإضافة إلى دورها فى العمل التنموى والاجتماعى ممثلا فى صكوك الأضاحى ومشروع صكوك الإطعام، مشيدا بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة فى كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد