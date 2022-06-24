وزير القوى العاملة يتابع علاج ومستحقات عامل مصرى أصيب فى حادث بالرياض

جدة - نرمين السيد - زار مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، المواطن المصرى، محمود محمد محجوب موسى، بمستشفى سليمان الحبيب.





جاء ذلك بعد أن تعرض المواطن المصرى لحادث سقوط من الدور الثالث فى أثناء عمله بأحد مواقع العمل التابعة لشركة ندارات العربية للتجارة والمقاولات العامة بالرياض، ونتج عنه كسر بالجمجمة أدى إلى غيبوبة وفقدان الوعى جزئيا وكسر بالعمود الفقرى أدى إلى شلل بالجانب الأيمن.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة إن الزيارة جاءت بناء على توجيهات فورية من وزير القوى العاملة محمد سعفان، بضرورة المتابعة على مدار اليوم عن حالة المصاب، وابلاغة التمنيات بالشفاء العاجل له، فضلا هم حفظ جميع حقوقه فى العلاج والرعاية الطبية اللازمة وكذلك مستحقاته المالية وتعويض إصابات العمل.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا بذلك من مكتب الرياض، أشار فيه الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس المكتب بالرياض بأنه قام والملحق العمالى كريم أبو السعود بزيارة المصاب، للوقوف على حالة المريض وتقديم الدعم المعنوى لزوجته المرافقة له بالمستشفى وترتيب زيارة لإدارة المستشفى مطلع الأسبوع القادم لتسهيل إجراءات استكمال العلاج، وقد تمت الزيارة بمرافقة نائب السفير المصرى ضياء حماد والمستشار القانونى بالقنصلية خالد الهوارى نيابة عن القنصل العام طارق المليجى.

وأضاف رجائى أن المكتب العمالى رفع مذكرة عاجلة لوزارة الموارد البشرية لرفع بلاغ التغيب عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة وإثبات حق العامل فى إصابته أثناء العمل، وذلك بعد أن قام المدير التنفيذى للشركة - فى سابقة خطيرة- برفع بلاغ تغيب العامل رغم علمه بالحادث ووجود العامل بالعناية المركزة مما يجعل بلاغ التغيب كيدى والغرض منه هروب الشركة من المسؤولية المترتبة على الحادث وقبيل إجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالة تبين لإدارة المستشفى توقف الملف التأمينى العامل نتيجة بلاغ التغيب، مما تسبب فى ايقاف كل بروتوكولات العلاج وإجراء العملية الجراحية لحين توفير الدعم المالى اللازم للحالة.

وقال الملحق العمالى إنه تم إبلاغ وزارة الموارد البشرية بالمملكة بهذه السابقة الخطيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة، وحفظ حقوق العاملة المصاب واستئناف علاج العامل.