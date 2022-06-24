الداخلية: اتخاذ جميع الإجراءات لتسهيل مغادرة أول فوج من حجاج القرعة

جدة - نرمين السيد - اتخذت وزارة الداخلية، ما يلزم نحو سرعة إنهاء إجراءات سفر الحجاج، والتيسير عليهم منذ مغادرتهم إلى الأراضى المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن عقب انتهائهم من أداء المناسك بسلامة الله تعالى.





وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1443 هـ وتزامناً مع بدء الجسر الجوى بين مصر والمملكة العربية السعودية الجمعة الموافق 24 الجارى، لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضى المقدسة. وناشدت وزارة الداخلية ضيوف الرحمن التعاون مع مسؤولى بعثة حج القرعة، والالتزام بالضوابط التى أعلنتها البعثة والمعمول بها فى الأراضى المقدسة، والتى تصب جميعها فى مصلحة الحجيج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.

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