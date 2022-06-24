توريد 168 ألفا و245 طنا من الأقماح لشون وصوامع أسيوط

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال توريد القمح المحلي للشون والصوامع مستمرة بكل قرى ومراكز المحافظة، إذ تم توريد 168 ألفا و245 طنا من القمح حتى اليوم بـ30 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة.





وأشار سعد فى بيان اليوم الجمعة إلى أهمية التنسيق والتعاون وكل الجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقا للضوابط الموضوعة، خصوصا وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لا تدخر جهدا فى هذا الشأن منذ بداية الحصاد وحتى التوريد لتوفير مخزون استراتيجى آمن. وأكد محافظ أسيوط، أنه تم تشكيل لجان لحصر كميات القمح التى تم توريدها حتى الآن بالإضافة إلى حصر الكميات المنزرعة وفقا لكارت الفلاح والبيانات الرسمية والحصر الميدانى على الطبيعة وتحرير المحاضر للمتنعين عن توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائى لمصر، بالإضافة إلى وقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية واحتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب. وأكد سعد، على متابعته الدورية واليومية لأعمال توريد القمح لكل المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسؤولى الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى أرض الواقع لحل أى مشكلة تعترض عمليات التوريد.

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