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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706685/ماذا-لو-فاز-الأهلي-بمبارياته-المؤجلة-في-الدوري

يتبقى للنادي الأهلي 3 مباريات مؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي لم يخوضها المارد بسبب انشغاله بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي بلغ للدور النهائي فيها وخسر اللقب أمام نادي الوداد المغربي، الذي حقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شئ.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وتم تأجيل 3 مواجهات للمارد الأحمر في بطولة الدوري أمام كل من:

_ الجونة في الجولة التاسعة من الدور الأول من عمر المسابقة.

_ الإسماعيلي في الجولة 18 من البطولة.

_ وأخيراً، يتبقى أمامه مواجهة نادي المقاولون العرب مؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد المارد الأحمر، حالياً في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيد امام نادي المصري البورسعيدي.

إذا فاز الأهلي في مبارياته الثلاثة المؤجلة، فسيجمع 53 نقطة، وسيتصدر جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.

فوز الأهلي بالقمة، يتبعه تجاوز نادي الزمالك المتصدر في الوقت الحالي برصيد 48 نقطة، بواقع 5 نقاط، وسيشتد الصراع فيما بينهما.

في حال فوز الأهلي، سيتخطى بدوره أيضاً نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، وسيبلغ الفارق بينه وبين الفريق السماوي نحو 7 نقاط.

الفوز في المواجهات المؤجلة، سيعمل على إخماد ثورة الجمهور الغاضبة في الفترة الأخيرة من الأداء الرعوني للفريق في مبارياته في الدوري، فالمارد الأحمر أصبح يتعامل برعونة كبيرة في مباريات الدوري، فبعد أن يتقدم الفريق في المواجهات أمام الفرق في بطولة الدوري، يتراجع بشكل غير مبرر مما ينتج عنه استقبال الفريق لأهداف تعوق من تقدمه.

فوز الأهلي الأخير على فريق غزل المحلة والذي جاء بشق الأنفس، جعل الجمهور يتخوف من تكرار نفس سيناريو دوري الموسم الماضي والذي شهد على افتقاد الفريق لعدد كبير من النقاط أمام أندية متوسطة جدول الترتيب، وبعدها ذهاب درع الدوري لصالح نادي الزمالك بميت عقبة.

مباراة الأهلي وبيراميدز

جديراً بالذكر أن الفريق الأحمر لديه مواجهة هامة أمام فريق بيراميدز، في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر في نسخته القاديمة، وسينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساء الأحد القادم.