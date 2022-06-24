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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706684/بنك-مصر-يوفر-قرض-المصروفات-الدراسية-بمبلغ-كبير-فرصة-لأولياء-الأمور

أعلن بنك مصر عن توفير قرض المصروفات الدراسية بمبلغ كبير لمساعدة أولياء الأمور من عملاء بنك مصر أو من المواطنين الراغبين سحب القرض في سد احتياجاتهم خاصة أن المصروفات الدراسية لصغارهم أمر لايمكن التهاون فيه، ويقدم دوت الخليج تفاصيله وطريقة التقديم عليه.

قرض بنك مصر لمصروفات المدارس نستعرض تفاصيل قرض بنك مصر لمصروفات المدارس على النحو الآتي: - قيمة القرض تصل إلى 300 ألف جنيه كحد أقصى. - فترة السداد تصل إلى 8 سنوات. - تتراوح نسبة الفائدة من 16.5% إلى 19.5% سنويا على أساس متناقص. - تبلغ المصاريف الإدارية 1% يخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض. - يشترط بنك مصر أن يكون عمر العميلمن 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد أخر قسط من القرض - حد أدني للدخل الشهري 1000 جنيه. التقديم على قرض بنك مصر - من خلال فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية. - عبر خدمة الانترنت البنكي لعملاء بنك مصر.

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