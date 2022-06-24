انت الان تتابع تفاصيل خبر ماتت قبل يوم من الزفاف.. تفاصيل وفاة خطيبة نجم برنامج إكس فاكتور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706679/ماتت-قبل-يوم-من-الزفاف-تفاصيل-وفاة-خطيبة-نجم-برنامج-إكس-فاكتور

دوت الخليج يكشف تفاصيل وفاة حبيبة توم مان نجم برنامج إكس فاكتور

وفاة حبيبة توم مان نجم برنامج إكس فاكتور

تعرض الجمهور لصدمة كبيرة بسبب صدمة توم مان نجم برنامج إكس فاكتور حيث تلقى خبر رحيل خطيبته دانييل قبل ساعات من موعد زواجهما.

وكانا خلال الفترة الماضية يستعدان لحفل زفافهما، وأعلن توم هان منذ أيام عن وفاة دانييل هامبسون، والتى شغلت منصب مديرة العلاقات العامة.

وكانت خطيبته الراقصة فى فرق فنية مثل "تيك ذات" و"ليتيل ميكس"، قبل ساعات من إقامة حفل زفافهما وجاء خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

نجم برنامج إكس فاكتور السابق

وكتب عبر صفحته بموقع انستجرام: "ما كان يفترض أن يكون أسعد يوم في حياتنا، انتهى بكسر قلب لا يمكن جبره"، ولم يكشف عن سبب وفاة خطيبته، التي كانت تبلغ من العمر 34 عاما، حتى الآن.

ومن جانبها المواقع الأجنبية تطرقت إلى الحادث وأوضحت بعضها أن حفل الزفاف ربما كان شؤما على علاقة الثنائى، حيث إنه تم الغاؤه مرتين بسبب ظروف كورونا.

وذلك خلال العامين الماضيين، حيث يرتبط الثنائى بعلاقة تعود لسنوات، قبل أن يقررا في النهاية إحياء حفل الزفاف، إلا أن الجميع صدم بوفاتها.

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وأضاف توم مان في نعيه لحبيبته الراحلة وقال: “أشعر وكأنني ذرفت محيطاً من الدموع. سأرتدي هذا الخاتم الذي كان من المفترض أن أرتديه دائماً كدليل على حبّي غير المشروط لكِ".

وأشار توم مان إلى أنه سيربّي ابنهما بالطريقة التي توّدها، معلقًا: "بصراحة لا أعرف إلى أين أذهب من هنا. لكنني أعلم أنني بحاجة لاستخدام أي قوة يمكنني حشدها من أجل طفلنا الصغير. أعدك بأنني سأفعل كل ما بوسعي لتربيته بالطريقة التي أردناها دائماً. أعدك بأنه سيعرف كم كانت أمه رائعة. أعدك بأن أجعله فخوراً بك".