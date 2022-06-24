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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706675/ضبط- تشكيل-عصابي-تخصص-فى-سرقة-محطات-البنزين-بالقليوبية

دوت الخليج

بلاغ مركز الشرطة

تلقي مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من "مدير إحدى محطات تمويل السيارات" الكائنة بدائرة المركز بإقتحام شخصان "ملثمان" يحمل كل منهما سلاح نارى ( فرد محلى) داخل المحطة، وقيامهما بتهديد (4) عمال بالمحطة وسرقة (مبلغ مالى) من داخلها، والإستيلاء على (3 هواتف محمولة خاصة بالعاملين ) وهروبهما بدراجة نارية خاصة بأحد العاملين بالمحطة.

تحريات وضبط المتهمين

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، والتى أسفرت جهوده على أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية – الغربية")، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.

إعترافات المتهمين

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتخطيط من إثنين من المتهمين (يقطنان بالقرب من المحطة) للإستيلاء على المبالغ المالية الـمُحصلة كإيراد يومى للمحطة ومتعلقات العاملين بها كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح النارى.

وتم بإرشادهم ضبط عدد "2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – الدراجة النارية" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة – الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين - هواتف العاملين المُستولى عليها– جزء من المبلغ المالى المُستولى عليه.

كما أضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط مستريح الدواجن في قبضة الأموال العامة

التحريات والمعلومات

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تربية الدواجن من خلال مزرعة دواجن خاصة به مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

استهداف المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.