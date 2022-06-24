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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706673/ترتيب-الدوري-المصري-الزمالك-في-الصدارة-والأهلي-يلاحقه

اشتد الصراع على صدارة الدوري المصري الممتاز، حيث يتربع نادي الزمالك على القمة، بينما يلاحقه النادي الأحمر الذي يأتي في المركز الثالث، مع لعبه عدد مباريات أقل عن الفارس الأبيض وبيراميدز.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

ويتواجد نادي الزمالك على صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، جمعهما من الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 مباريات.

أما بيراميدز، فيأتي في مركز الوصافة برصيد 46 نقطة، من إجمالي خوض 22 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، خسر في مثلهم.

وبالنسبة للنادي الأهلي، فيأتي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، فقد خاض 19 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البروسعيدي ، ويتبقى له 3 مواجهات مؤجلة أمام كل من ( الإسماعيلي، الجونة، إنبي).

ويأتي ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة والعشرين على النحو التالي:

1_ الزمالك 48 نقطة

2_ بيراميدز 46 نقطة

3_ الأهلي 44 نقطة

4_ فيوتشر 39 نقطة

5_ سموحة 36 نقطة

6_ طلائع الجيش 33 نقطة

7_ البنك الأهلي 30 نقطة

8_ فاركو 30 نقطة

9_ إنبي 26 نقطة

10_ سيراميكا 26 نقطة

11_ غزل المحلة 25 نقطة

12_ الاتحاد السكندري 22 نقطة

13_ المصري 23 نقطة

14_الجونة 21 نقطة

15_ الإسماعيلي 19 نقطة

16_ المقاولون العرب 19 نقطة

17_ مصر المقاصة 14 نقطة

18_ ايسترن كامباني 13 نقطة.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الجولة 23:

_ يواجه الفارس الأبيض نظيره سيراميكا كليوابرتا في التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 من يونيو الجاري.

_ نادي بيراميدز يستضيف نادي إنبي على ستاد الدفاع الجوي في تمام السابعة مساء يوم الأبعاء الموافق 29 من يونيو الجاري.

_ ويختتم النادي الأهلي، مواجهات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري، عندما يحل ضيفاً على فريق سموحة، في التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 29 من يونيو الجاري، ويستضيف ستاد الاسكندرية هذا اللقاء.