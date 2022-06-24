تعليم الشيوخ تناقش مقترح النائب يوسف عامر لإنشاء بنك الثقافة الإسلامية..الأحد المقبل

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706672/تعليم-الشيوخ-تناقش-مقترح-النائب-يوسف-عامر-لإنشاء-بنك-الثقافة-الإسلاميةالأحد-المقبل

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اجتماعها الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور يوسف عامر، بشأن" إنشاء بنك الثقافة الإسلامية".

دوت الخليج

الشيوخ يحيل مقترح إنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية للحكومة

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن إنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

الفرق المصرية في مختلف الألعاب الرياضية ومن بينها اللعبة الشعبية الأولى في العالم كرة القدم

وقال النائب ياسر الهضيبي، في الاقتراح برغبة المقدم منة، أنة بات من الواضح مؤخراً التراجع، التي تشهدها الفرق المصرية في مختلف الألعاب الرياضية ومن بينها اللعبة الشعبية الأولى في العالم كرة القدم، وخلال السنوات الأخيرة ومنذ العام ۲۰۱۷ بات جلياً الفروق الكبيرة بين أداء المنتخب المصري وبقية منتخبات الدول الإفريقية على كافة المستويات سواء الفنية أو البدنية أو الخططية وإن كان الأمر يعود بشكل مباشر إلى وجود آليات واضحة في تلك الدول الإفريقية.

واضاف الهضيبي،“ علي الرغم أن غالبيتها من الدول النامية لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية والتي ساهمت في وجود عدد كبير من المحترفين في الدوريات الكبرى في صفوف تلك المنتخبات وخلال السنوات الماضية حظى هذا الموضوع باهتمام واضح من القيادة السياسية في مصر في مختلف المناسبات ففي عام ۲۰۱۹ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .

كما يتم العمل على أهمية إعداد تصور متكامل يهدف إلى إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، وذلك إتساقاً مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما يؤهل مصر لامتلاك قدرات لوجستية وتنظيمية حديثة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب .

وطالب عضو مجلس النواب، بإنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، تتولى اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها ويكون للهيئة فروع في مختلف محافظات الجمهورية وتعمل وفقاً لآلية يتم تحديدها.