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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة تغيب أحد الأشخاص ومقتله، بدائرة مركز شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا.

دوت الخليج

تفاصيل مقتل فلاح على يد جيرانه بالمنيا

تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بتغيب زوجها عن مسكنهما مُنذ يوم 15 الجارى، وبذات التاريخ تبلغ من نجل المتغيب بالعثورعلى جثة والده بقطعة أرض زراعية.

كشف المتهمين

وعلي الفوار تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده على أن وراء إرتكاب الواقعة هم: 3 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

إعتراف المتهين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجنى عليه، وكما أضافوا بقيامهم بإنتظار مرور المجنى عليه لأرض زراعية ملكه وتعدوا عليه بالضرب بإستخدام عصى خشبية محدثين ما به من إصابات فأودوا بحياته، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

حبس شخص مزق جسد طليقته

وكان قسم شرطة المعصرة ، تلقى بلاغا من الأهالى بمنطقة حدائق حلوان يفيد بقيام شخص بطعن طليقته داخل محل ملابس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على سيدة مصابة بعدة طعنات وتم نقلها لمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجنى عليها بسبب خلافات على النفقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

و قررت نيابة حوادث حلوان الكلية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمزيق جسد طليقته بسلاح أبيض بسبب خلاف حول النفقة، بنطاق دائرة قسم شرطة المعصرة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.