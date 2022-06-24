الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي caoa.gov.eg والحالات التي تمنع من الحصول على الترقية

كل مواطن يعمل في وظيفة معينة يريد بكل تأكيد الحصول على ترقيات وعليه نجد أن عدد كبير من الأشخاص يسعى ويجتهد للوصول إلى خطوة فارقة في مجال عمله تمكنه من الترقي سريعا كون الترقيات لها العديد من المميزات أهمها الحصول على درجة وظيفية أعلى بخلاف زيادة الراتب وفيما بعد يكون وضع المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة بشكل مختلف وعليه تكثر كلمة الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي وتتصدر محركات البحث عن العاملين بالدولة وهذا لأن هناك العديد من الترقيات التي سوف تتم في شهر يوليو الجاري للعام الحالي 2022 .

وفي نفس السياق ومن بعد طول انتظار أخيرا قد قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإشراف مباشر من الأستاذ الدكتور الدكتور صالح الشيخ، بالعمل عن إزاحة الستار والكشف عن ترقيات يوليو خلال الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم وقد أعلن سيادته أن هناك عدد خمسمائة ألف موظف عاملين ما بين الجهاز الإداري للدولة وكذلك عدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة بالدولة سوف ينالون ترقيات وهذا سوف يكون لكلا من يطبق عليه قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 أو من لا يطبق عليه ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نذكر لكم اللينك الرسمي للاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022 تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

رابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومى

يستعد الآن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعمل على إطلاق تلك الموقع الالكتروني الرسمي الذي سوف يتم من خلاله أن يستعمل الموظف عن الترقيات الجديدة لشهر يوليو ليعرف مدى استحقاقه لها من عدمه والان ينتظر العاملين بالدولة إطلاق الرابط الخاص بأسماء المرشحين للترقيات بالفعل اليوم الخميس 23 يوليو وهذا جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للاحتفال بالخدمة العامة ان يتم الاستعلام عن الترقيات من خلال هذا الرابط

حالات تمنع الموظف من الحصول على ترقية