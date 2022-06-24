الزراعة: العاملون بالوزارة يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - قدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الجمعة، التهنئة لجميع العاملين بالوزارة؛ بمناسبة اليوم العالمى للخدمة، وذلك فى افتتاحية ملحق مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.





وجاءت كلمة وزير الزراعة على النحو التالى: "بمناسبة اليوم العالمى للخدمة المدنية الموافق 23 يونيو من كل عام أتوجّه بالشكر والتقدير لجميع العاملين فى وزارة الزراعة ومعاهدها البحثية وهيئاتها، على الجهد الذى يبذلونه لخدمة المواطنين والمساهمة فى تحقيق منظومة الأمن الغذائى لشعب مصر العظيم، وأتطلع إلى المزيد من التطوير المؤسسى للوزارة، وزيادة البرامج التدريبية والاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية للعاملين، ودورهم فى عملية التنمية، فى إطار رؤية مصر 2030". واختتم: "وفقنا الله جميعا لخدمة بلدنا الغالية، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

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