جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، يومى 22 و23 من يونيو الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1601 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان. وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، إذ تم إجراء 358 حالة جراحة و542 حالة أاطفال و402 باطنة و96 نساء و67 أسنان و136 أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 132 تحاليل مختلفة وعمل 31 حالة موجات صوتيه، وعمل 4 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 105 مترددين، وتم إجراء خلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ110 مترددين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم العلاج لـ 1601 مواطن بقرية طوخ الخيل المنيا ضمن «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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