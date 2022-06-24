تعاون إعلامى بين مصر والبحرين

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، مع الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمى وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الإعلامية، خصوصا فى المجال الإخبارى والإنتاج البرامجى المشترك والتدريب، وتفعيل بروتوكولات التعاون الإعلامى الموقعة بين البلدين.





وذكر بيان صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، أن اللقاء جاء على هامش فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون والذى تقام فعالياته بمملكة البحرين فى الفترة من 21 وحتى 23 يونيو الجارى. وأكد زين ضرورة التنسيق والتواصل الدائم مع الجانب البحرينى لتفعيل العمل الإعلامى المشترك من خلال التبادل والإنتاج البرامجى وتكثيف الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية. بدوره، أكد الدكتور رمزان النعيمى عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأنه من الضرورى العمل على الدفع قدما بالتعاون الإعلامى بمختلف المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى مملكة البحرين وعبدالله خالد الدوسرى الوكيل المساعد للإذاعة والتلفزيون بوزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين.

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