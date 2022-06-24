وزير الرى يتفقد عددا من المشروعات كفر الشيخ والبحيرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وافتتح الدكتور عبد العاطى محطة مصرف (7)، يرافقه الدكتو رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة، واللواء حسام الشيخ سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والمحطة تخدم زمام 86 ألف فدان بمحافظة كفر الشيخ، وتتكون المحطة من 6 وحدات بقدرة رفع 3.50 متر وبتصرف اجمالى 3.70 مليون متر مكعب فى اليوم، وقد روعى فى تصميم المحطة أن تكون المعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة، وبلغت كمية الخرسانة المسلحة المستخدمة فى الأعمال المدنية 5770 مترا مكعبا، وبلغت كمية الخرسانة العادية 300 متر مكعب، وبلغت كمية الحفر 33 ألف متر مكعب.

وقال الدكتور وزير الموارد المائية والرى إن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار متابعة مشروعات تطوير وتحديث محطات الرفع بمختلف محافظات الجمهورية، ومجهودات تحسين منظومة الصرف الزراعى، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف خلال موجات الأمطار والسيول.

وواصل الدكتور عبد العاطى جولته الميدانية بمحافظات الدلتا، إذ زيارة محافظة البحيرة لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

والتقى الدكتور عبد العاطى بهشام آمنة محافظ البحيرة، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التى تنفذها الوزارة بالمحافظة، ونهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقا للبرنامج الزمنى، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وصرح عبد العاطى بأن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التحول للرى الحديث، والتى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وتفقد عبد العاطى أحد المزارع التى تستخدم أنظمة الرى الحديث كبديل لنظم الرى بالغمر لزراعة محاصيل المانجو والرمان والنخيل وبعض البساتين بمساحة 70 فدان، وتتغذى المزرعة من ترعة الجدية الآخذة من ترعة الرشيدية الغربية الجارى تأهيلها بمعرفة الادارة العامة لرى البحيرة.

وأعرب الوزير عن رغبته فى أن تكون هذه النماذج الناجحة وغيرها من نماذج التحول للرى الحديث دافعا للعديد من المزارعين للتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.