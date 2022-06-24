إغلاق 8 كيانات تعليمية وهمية بمحافظة الغربية

جدة - نرمين السيد - وتلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار التقرير إلى أنه تمت مُداهمة 8 كيانات وهمية بمحافظة الغربية، شملت: المنشأة المسماة "معهد السادتكو للدراسات المتنوعة"، والكائن مقرها(شارع عبدالحميد الناقة عمارة 2 – مدينة طنطا– بمحافظة الغربية)، وتزعم تدريب الطلاب فى مجالات (التمريض المهنى، تنمية بشرية، علوم طبية، مساحة)، ومنح شهادة مُعتمدة ومُوثقة من إحدى الجامعات المصرية وأخرى مُعتمدة من المجلس الوطنى للتدريب والتعليم و المنشأة المُسماة "أكاديمية طنطا للعلوم والتكنولوجيا" والكائن مقرها (58 عمارة لاند مارك – شارع النحاس – بمدينة طنطا - محافظة الغربية)، وتزعم تدريب ومنح الطلاب شهادات بمجال (التصوير الرقمى والجرافيك، وغير ذلك) والمنشأة المُسماة أكاديمية أوبك للعلوم الحديثة "OPEC"، والكائن مقرها (امتداد شارع ماهر الناقة - مدينة طنطا - محافظة الغربية)، وتزعم تدريب الطلاب فى مجال التمريض المهنى، ومنحهم شهادة مُعتمدة من داخل مصر وخارجها.

والمنشأة المسماة :"SMART UNIVERSITY COURSES CENTER"والكائن مقرها فى (23 شارع ماهر الناقة - مدينة طنطا – محافظة الغربية)، وتقوم بإعطاء دروس خصوصية لطلاب جامعة طنطا.

والمنشأة المسماة "أكاديمية طنطا للعلوم والتكنولوجيا"، والكائن مقرها فى (58 عمارة لاند مارك – شارع النحاس – بمدينة طنطا - محافظة الغربية)، وتزعم منح الطلاب شهادات بمجال (التصوير الرقمى، والجرافيك، وغير ذلك).

والمنشأة المسماة "المعهد الدولى البريطانى I.L.C"، والكائن مقرها (فيلا المعهد – شارع المعهد – شارع البحر – بمدينة طنطا - محافظة الغربية)، وتدعى منح شهادات مُعتمدة من الأكاديمية الأمريكية بكاليفورنيا، وذلك فى مجالات (اللغات والترجمة، والحاسب الآلى، والتنمية البشرية، والمحاسبة "إلكترونية ودفترية"، والفندقية والسياحية).

المنشأة المسماة" PROFESSIONAL"،والكائن مقرها (أمام المعرض أول شارع الرفاعى - الدور الثالث - مدينة طنطا - محافظة الغربية)، وتدعى منح الطلاب شهادات معتمدة فى مجالات (التمريض، والبترول، والمساحة، والتحاليل الطبية).

المنشأة المسماة "راية وابن سينا للدراسات المتخصصة"، والكائن مقرها (3 شارع جلال بجوار مديرية الزراعة - مدينة طنطا - محافظة الغربية)، وتزعم منح الطلاب شهادات مُعتمدة فى تخصصات (التمريض، واللغات، والكمبيوتر).

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتى تدعى كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتى ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانونى.

وأضاف المُتحدث الرسمى أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح فى توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمى أن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ والذى مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.