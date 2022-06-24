رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر: نؤمن بالحوار بين الأديان كضرورة عصرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر إن الكنيسة تدعم حوار الأديان وتؤمن به كضرورة عصرية وذلك من خلال مركز الحوار المسيحى الإسلامى داخل الكنيسة الأسقفية والذى يهدف لخلق أرضية مشتركة بين الشباب من الخلفيات المختلفة.





جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سامى فوزى، اليوم، لخليل عبدور راشد الإمام الملحق بجامعة هارفرد وزوجته سامية عمرو، والكانون أليستر ماكدونالد، راديكلف المدير العام لأكورديا (Accordia) وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. وناقش اللقاء التنسيق لمؤتمر لتبادل الحوار الدينى والزيارات للطلبة المسيحيين والمسلمين من أمريكا والقاهرة. من المقرر أن يتضمن البرنامج على محاضرات مختلفة من الكنيسة والأزهر، وذلك لمساعدة الطلاب على فهم التنوع الدينى فى مصر.

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