«شأن داخلي»..الكرملين يعلق على عضوية أوكرانيا ومولدوفا بالاتحاد الأوروبي

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706670/شأن-داخليالكرملين-يعلق-على-عضوية-أوكرانيا-ومولدوفا-بالاتحاد-الأوروبي

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي هو شأن أوروبي داخلى.

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وأضاف المتحدث باسم الكرملين بأن :" روسيا نتمني الا تربط مولدوفا صفة الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بما يعادي روسيا" لافتا إلى أن مولودفا ترغب فى أن تصبح أوربية أكثر من الأوروبين أنفسهم .

الكرملين: العلاقات الروسية مع الاتحاد الأوروبي سيئة

وعلق بيسكوف على العلاقات الروسية والاتحاد الأوروبي واصفا ايها :" بالسيئة وانه من الصعب إفسادها أكثر".

تأميم ألمانيا خط نورد ستريم 2

كما تطرق المتحدث باسم الكرملين الحديث عن أنباء بشأن إمكانية تأميم ألمانيا المحتمل لإجزاء من خط أنابيب نورد ستريم 2 قائلا :" لا تعليق لدي الوقت الحالي حول ما يتعلق بتأميم المانيا أجزاء من خط انابيب نورد ستريم 2 فدعونا ننتظر البيانات الرسمية".

وفي سياق متصل كان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، قد صرح يوم الخميس، بأن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على ترشيح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال ميشال خلال تغريدة له عبر تويتر :" قرر المجلس الأوروبي منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي، أنها لحظة تاريخية".