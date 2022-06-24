انت الان تتابع تفاصيل خبر بعثة الحج المصرية: وصول أول فوج من الحجاج إلى الأراضي المقدسة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706669/بعثة-الحج-المصرية-وصول-أول-فوج-من-الحجاج-إلى-الأراضي-المقدسة

أعلنت بعثة الحج المصرية، عن وصول أول أفواج حجاج قرعة الجمعية الأهلية إلى المدينة المنورة، اليوم الجمعة.

دوت الخليج

وصول أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية

وأوضحت بعثة الحج، أن الفوج يضم 1000 حاج من محافظات «الغربية، الدقهلية، القليوبية»، ومن المقرر أن يتم تسكينهم بأحد الفنادق المتميزة التي تعاقدت عليها البعثة بالمنطقة الشمالية المواجهة للمسجد النبوي الشريف.

استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية خلال موسم الحج

ويستمر الجسر الجوي بين مصر والسعودية على مدى الأيام المقبلة، حتى وصول كافة حجاج البعثة إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف ودخول الروضة، قبل الذهاب لأداء شعائر العمرة والاستعداد لمناسك الحج في مكة المكرمة.

مراجعة إجراءات تسكين الحجاج

وحرص مسئولو البعثة على مراجعة إجراءات تسكين الحجاج بمقار إقامتهم قبل وصول الفوج الأول؛ للتأكد من جاهزيتهما وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات تسكينهم فور وصولهم.

وناشدت البعثة المصرية، ضيوف الرحمن، التعاون مع مسئولي البعثة، والالتزام بالضوابط التي أعلنتها والمعمول بها في الأراضي المقدسة، والتي تصب جميعها في مصلحة الحجيج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.

ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران، 8 رحلات قد أقلعت أولى هذه الرحلات في تمام الساعة 2:40 فجر اليوم الجمعة، بواقع 6 رحلات إلى المدينة المنورة ورحلتين إلى جدة، من بينهم رحلة لنقل حجاج باماكو لنقل إجمالي 1900 حاج من حجاج وزارة التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية.

وطلبت مصر للطيران من الحجاج ضرورة تقديم نتيجة فحص (PCR) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة للمملكة العربية السعودية، والالتزام بإتباع الإجراءات الصحية، وتقديم الشهادات المطلوبة في هذا الشأن وارتداء الكمامة في المطارات وأثناء الرحلة.