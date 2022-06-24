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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706668/القاهرة-الدولي-للمسرح-التجريبي-يعلن-فتح-باب-المشاركة-بمشروع-نشر-الرسائل-العلمية

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشروع نشر الرسائل العلمية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مشروع نشر الرسائل العلمية

يأتي مشروع «نشر الرسائل العلمية»، ضمن مطبوعات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي حول موضوع «التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي».

ومن جانبه الفنان سعيد قابيل، مدير المهرجان أعلن عن شروط المشاركة في بيان صحفي، أكد من خلاله على ضرورة أن تكون الرسالة بغرض الحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه.

وتضمنت الشروط أيضًا أن تكون الرسالة قد نوقشت بالفعل في إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية أو العربية في عام 2000 وما يليه، ويقبل المهرجان الرسائل العلمية التي أعدها الباحثون المصريون والعرب والأجانب.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة 29

ويمنح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مكافأة قدرها 10000 جنيه لأصحاب الرسائل المنشورة وفيما يخص آلية المشاركة، أشار الفنان سعيد قابيل أن الباحث يجب أن يستوفي استمارة يدرج فيها البحث كاملاً بصيغتي word & PDF والسيرة الذاتية المختصرة.

وتقوم لجنة مختصة بفحص الرسائل بجانب اختيار ما يتفق منها مع محور هذه الدورة الذي يعد «التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي»، ويتم توزيع الرسالة بعد طبعها مجاناً على ضيوف المهرجان والأكاديميات والأقسام المتخصصة في المسرح.

وكشف أيضًا أن موعد التقديم والمشاركة فسيكون آخر موعد لتلقي المشاركات يوم 15 يوليو المقبل وستعلن الأبحاث الفائزة بالنشر في 15 أغسطس المقبل.

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ومن المقرر أن يتم نشر الأبحاث المختارة لباحثين من غير المصريين، كاملاً في كتاب يصدر ضمن مطبوعات المهرجان، كما يحق للجنة العلمية اختيار واحد أو أكثر من الأبحاث وثيقة الصلة بمحور دورة المهرجان هذا العام وبه يتم دعوة أصحابها لعمل عرض لموضوع البحث ضمن برنامج ندوات المهرجان.

وستنطلق الدورة الـ 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، خلال الفترة من يوم 1 سبتمبر المقبل وحتى يوم 8 من الشهر نفسه، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة المصرية.