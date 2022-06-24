لـ«تعزيز التنقل الآمن للمرأة» و«تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة»..البرلمان يقر 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية..حصاد

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706667/لـتعزيز-التنقل-الآمن-للمرأة-وتحقيق-التوازن-بين-معدلات-النمو-السكاني-والموارد-المتاحةالبرلمان-يقر-5-قرارات-جمهورية-باتفاقيات-دوليةحصاد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة على 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعلم على تزيز التنقل الأمن للمرأة، و تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، إضافة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتوفير الموارد المالية بالنقد الأجنبة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة.

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ونستعرض هذه القرارات فى التقرير كالتالي:

قرار رئيس الجمهورية رقم (195) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو).

حيث أكد النواب أن الاتفاقية تسهم في تعزيز التنقل الآمن للمرأة، بما يعد هدفاً مشتركاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وترسيخ المساواة في الحقوق وعدم التمييز كأساس لبناء المجتمع.

تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة

قرار رئيس الجمهورية رقم (204) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تسهم في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة في إطار حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية.

مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا

قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.

و أكد النواب أن الاتفاقية تعمل على دعم جهود الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتوفير الموارد المالية بالنقد الأجنبة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة.

الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض

قرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر). خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تأتى في إطار الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض في ضوء تعديل البنك الدولي للإنشاء والتعمير لسعر الفائدة الحالي.

توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة

قرار رئيس الجمهورية رقم (194) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو.

حيث أكد النواب أن تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بات أمراً ملحاً للحفاظ على استمرارية تشغيله وتجنب المشاكل الاجتماعية والمرورية الناتجة عن تكرار الأعطال.

أحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (261) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، (إلى اللجان النوعية المختصة) وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها، لعدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022.