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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706665/مواعيد-مباريات-الجولة-23-من-مسابقة-الدوري-المصري-الممتاز

يُكشف الستار عن الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/ 2022، يوم الأحد المقبل الموافق 26 من يونيو الجاري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، فيما يأتي بيراميدز ثانياً في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ويليه الأهلي ثالثاً برصيد 44 نقطة، واحتدم الصراع بين الأندية الثلاثة، حيث يتبقى لـ المارد الأحمر 3 مواجهات مؤجلة، وفي حالة الفوز بهما سيتصدر قمة الدوري بفارق 5 نقاط عن نادي الزمالك.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

تبدأ مباريات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري، مساء الأحد القادم الموافق 26 من يونيو، وغيما يلي رصد لـ مواعيد المباريات:

_ مصر المقاصة ضد المصري البورسعيدي في تمام السابعة مساء على ستاد برج العرب.

_ يوم الاثنين: الحونة يواجه إيسترن كامباني في السابعة مساء على ستاد خالد شبارة.

_فاركو ضد الاتحاد السكندري في السابعة مساء على ستاد الاسكندرية.

_ فيوشتر ضد طلائع الجيش: في تمام التاسعة والنصف مساء على ستاد الأهلي وي السلام.

_يوم الثلاثاء: الإسماعيلي ضد غزل المحلة في تمام السابعة مساء على ستاد غزل المحلة.

_ المقاولون العرب ضد البلنك الأهلي في تمام السابعة مساء على ستاد المقاولون العرب.

_ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة.

_ يوم الأربعاء: بيراميدز ضد إنبي في تمام السابعة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

_ الأهلي ضد سموحة في تمام التاسعة والنصف مساء على ستاد الاسكندرية.

ترتيب الدوري المصري

ويأتي ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة والعشرين على النحو التالي:

1_ الزمالك 48 نقطة

2_ بيراميدز 46 نقطة

3_ الأهلي 44 نقطة

4_ فيوتشر 39 نقطة

5_ سموحة 36 نقطة

6_ طلائع الجيش 33 نقطة

7_ البنك الأهلي 30 نقطة

8_ فاركو 30 نقطة

9_ إنبي 26 نقطة

10_ سيراميكا 26 نقطة

11_ غزل المحلة 25 نقطة

12_ الاتحاد السكندري 22 نقطة

13_ المصري 23 نقطة

14_الجونة 21 نقطة

15_ الإسماعيلي 19 نقطة

16_ المقاولون العرب 19 نقطة

17_ مصر المقاصة 14 نقطة

18_ ايسترن كامباني 13 نقطة.