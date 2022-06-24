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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706664/الداخلية-التونسية-تكشف-مخطط-لاغتيال-الرئيس-قيس-سعيد

كشفت وزارة الداخلية التونسية، يوم الجمعة، عن مخطط إرهابي استهدف الرئيس التونسي قيس سعيد، موضحة أن هناك معلومات مؤكدة بشأن هذا المخطط.

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وأشارت المتحدثة باسم الداخلية التونسية فضيلة الخليفي خلال مؤتمر صحفي بأن:" التحقيقات متواصلة لمعرفة خيوط وتفاصيل هذه المؤامرة".

وأضافت بأنه مساء امس تم توقيف وفق ما وصفته الوزارة بـ" عنصرا من الذئاب المنفردة حاول الهجوم على نقطة امنية أمام أحد المقرات الحساسة وتم احباط العملية الارهابية والقبض على منفذها وتم مصادرة أداة الجريمة".لافتا إلى أن أطراف داخلية وخارجية مشاركة فى هذا المخطط الإرهابي.

وتابعت الخليفي خلال المؤتمر بأن:" هذه التهديدات جاء بعد الكشف عنها" مشيرة إلى أن :"هذه التهديدات تجاوزت حد التخطيط والتقرير من طرف الجهات الضالعة بها ووصل إلى مراحل التنفيذية الأولى".

التهديدات تهدف تقويض الأمن التونسي

وأضافت أن التحريات لا تزال مستمرة موضحة على ضرورة جمع أكبر قدر من المعلومات بخصوص هذه التهديدات مشددة على أن هذه العمليات تهدف تقويض الأمن التونسي، كما اوضحت المتحدثة باسم الداخلية التونسية بأن العمل جاري من أجل القضاء على هذا وتفكيكه.

الداخلية التونسية تكشف مخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد

ويشار إلى أن المتحدثة باسم الداخلية التونسية لم تكشف عن طبيعة هذه التهديدات أو الجهات التي تقف وراء ذلك، إلا أنها أشارت أن هناك جمعية تطلق على نفسها "نماء تونس" تتلقى تمويلات من الخارج بشكل غير مشروع.

وذكرت الخليفي بأن:" على الرغم من هذه التهديدات إلا أن الرئاسة التونسية تعمل وشارك الرئيس التونسي قيس سعيد فى وقت سابق من اليوم فى احتفالات ذكري تأسيس الجيش التونسي".