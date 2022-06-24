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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706662/كندة-علوش-عن-مقتل-نيرة-أشرف-من-يرى-قتل-المرأة-جائز-حثالة-إنسانية

علقت الفنانة كندة علوش على الأحداث المنتشرة حاليًا والجرائم والجدل حول واقعة طالبة المنصورة نيرة أشرف، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد تعليق كندة علوش على واقعة طالبة المنصورة

كندة علوش عن واقعة مقتل نيرة أشرف

كتبت الفنانة كندة علوش في تعليق قوي لها عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “كل من يرى أن قتل المرأة أو التعدي عليها والإساءة لها جائز”.

وأضافت: “بسبب مظهرها أو سلوكها أو ملابسها أو أي سبب من الأسباب ماهو إلا حُثالة إنسانية”، وكتبت في تغريدة أخرى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة: “بداخلنا شعور ساذج طفولي بيقول إنه يوما رح تنتهي المشاهد البشعة اللي منعيشها”.

وتابعت: “القتل الدبح الاغتصاب الاعتداء الظلم وتبرير الأفعالي اللي هو أبشع منها.. مع إنه بالواقع نحنا عايشين بعالم يزداد قسوة وسط ناس تزداد وحشية ولا مبالاة”.

فنانين يعلقون على واقعة طالبة المنصورة

واختتمت كندة علوش قائلة: “وأحيانا منعجز نشحن أنفسنا بالقوة والقدرة على الاحتمال”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

وكان قد علق عدد من نجوم الفن على الهجوم على نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، ومنهم الفنان خالد سرحان الذي كتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «أطالب مباحث الإنترنت والنيابة العامة القبض فورا على هؤلاء لأنهم قتلة المستقبل».

ومن جانبها الفنانة سمية الخشاب، كتبت في تغريدة بصفحتها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «أرجوكم لو لقيتو أي ست بتنضرب أو بتتعرض لعنف في أي مكان اتدخلوا يمكن تنقذوا حياتها، حرام بنت في العمر ده لسه ماشافتش دنيا تروح عشان واحد زي ده، ربوا أولادكم بقى عشان قرفنا، متخلفوش لو انتوا مبتعرفوش تربوا كفاية.. وإعدام إن شاء الله».

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وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش هو مسلسل ستات بيت المعادي الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة Mbc وحققت به نجاحا كبيرًا وقت عرضه الأول.