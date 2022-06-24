إسكان الشيوخ تناقش مقترح نائب التنسيقية لإنهاء نقل الحاويات السطحية بالطرق المصرية..الأحد المقبل

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706661/إسكان-الشيوخ-تناقش-مقترح-نائب-التنسيقية-لإنهاء-نقل-الحاويات-السطحية-بالطرق-المصريةالأحد-المقبل

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بشأن "إنهاء السماح لحاويات النقل السطحية بالطرق المصرية".

دوت الخليج

إسكان الشيوخ تناقش مقترح عدم قدرة محطات الصرف الصحى بمدينة قنا

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجيه، بشأن "تحويل الإشراف الخاص بمحطة صرف لقانه من الوحدة المحلية الى شركة مياه الشرب والصرف الصحى مدينة شبراخيت".

وأيضا تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب احمد عبد الماجد الأحمر بشأن "عدم قدرة محطات الصرف الصحى بمدينة قنا في مواكبة التطور العمرانى والزيادة السكانية"

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد محسن مبارك بشأن "ضم محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى بثلاث قرى تابعة لمحافظة بنى سويف وهى صفط الغربية وسيد عبد القادر والبساتين"

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعيد الدابى والنائب عبد الرحيم كمال بشأن "إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية بمدينتى سفاجا" .

وايضا تناقش اللجنة خلال اجتماعها التعرف على خطة التنمية المستدامة لوزارة النقل.

الشيوخ يحيل مقترح إعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكندرية للحكومة

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقد من النائب سامح صلاح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ لإعادة فتح مكتبة الطفل سوزان مبارك بالإسكندرية، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنة.

كما يتضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح صلاح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، أنة منذ أكثر من خمسة عشر عاما تم إغلاق مكتبة الطفل (مكتبة سوزان مبارك سابقا)، الواقعة في حي الجمرك بمنطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، حيث تحول هذا المبنى إلى مكان مهجور يتجمع فيه الخارجون عن القانون ، بما اعطى صورة غير حضارية عن تلك المنطقة التي تتميز بأنها منطقة ذات طبيعة ساحلية وتاريخية، حيث يوجد بها قلعة قايتباي وقصر رأس التين وميدان المساجد، ومن ثم، لا يليق أن يكون هذا المبنى بؤرة ووكر للخارجين على القانون.