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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706660/البنك-العربى-الافريقى-يوفر-خدمة-الواتس-آب-لسهولة-التواصل

أعلن البنك العربى الافريقى عن توفير خدمة الواتس آب لسهولة التواصل بين عملاء البنك العربى الافريقى والموظفين بجانب، التواصل على رقم خدمة عملاء البنك العربى الافريقى الخط الساخن للرد على استفسارات العملاء، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل التى تريدون معرفتها.

البنك العربى الافريقى

جاء إطلاق خدمة الواتس آب من البنك العربى الافريقى لكونها وسيلةأسرع وأفضل عبر منصة آمنة ومتطورة مجانًا،وتوفير أحدث سبل التواصل مع العملاء مما يوفر الوقت والجهد ويواكب التطور السريع في مجال الخدمات البنكية الرقمية.

خدمة الواتس البنك العربى الافريقى

خدمة "الواتس آب" متاحة لجميع عملاء البنك وغير العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من أجل على الاستفسارات حول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، وذلك عبر خطوات بسيطة، وفقا للبيان.

ويتم التواصل من خلال الواتس آب القيام بحفظ الخط الساخن للبنك (+20219555) على الهاتف المحمول ثم الذهاب إلى تطبيق الـ "واتس آب" مع الرد على بعض الأسئلة لضمان خصوصية العميل وبدء المحادثة من خلال حساب البنك على التطبيق.

رقم خدمة عملاء البنك العربى الافريقى

الاتصال بـ البنك العربى الافريقى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على:

- من داخل مصر: 19555

- من خارج مصر: 24886679 (202+)

- من داخل دولة الامارات: 8002242