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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706659/تعرف-على-جدول-مواعيد-حجز-قطارات-العيد-الكبير-2022

مواعيد حجز قطارات العيد، تصدرت محركات البحث المختلفة بعد تزايد معدلات البحث من المواطنين الراغبين في العودة إلى محافظاتهم أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يبحث الكثير عن مواعيد حجز قطارات العيد وآخر موعد متاح لحجز قطارات العيد.

حجز قطارات عيد الأضحى 2022

وينشر موقع دوت الخليج لقرائه، مواعيد حجز قطارات العيد، وكيفية حجز قطارت العيد.

مواعيد حجز قطارات العيد الكبير

بدأت هيئة السكك الحديدة منذ الأحد الماضي 19 يونيو، في طرح تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ من 3 يوليو وحتى 9 يوليو 2022، وسط استعدادات تامة من السكك الحديدة التي عملت على تجهيز القطارات وصيانتها، بالإضافة لتوفير قطارات إضافية للدفع بها في حالة الذروة، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات لمنع الزحام على الشبابيك.

حجز قطارات العيد بالرقم القومي

تقوم هيئة السكة الحديد بصرف تذاكر قطارات عيد الأضحى 2022، بالرقم القومي للركاب، بواقع 4 تذاكر لكل راكب؛ في محاولة منها للتصدي للسوق السوداء وبيع التذاكر بأسعار أعلى من المقررة في أيام العطلات مثل عيد الأضحى المبارك.

مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2022

وأعلنت هيئة السكك الحديدة، مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2022، من جميع المنافذ والتي تبدأ العمل من الـ8 صباحًا للمسافرين خلال إجازة عيد الأضحى، والجدير بالذكر أن غدًا السبت هو آخر فرصة لحجز قطارات عيد الأضحى، حيث بدأت منذ 19 يونيو الماضي.

وجاءت مواعيد حجز قطارات العيد كالتالي:

- طرح تذاكر يوم الأحد 3 يوليو، في يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

- طرح تذاكر يوم الإثنين 4 يوليو، في يوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2022.

- طرح تذاكر يوم الثلاثاء 5 يوليو، في يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو.

- طرح تذاكر الأربعاء 6 يوليو، يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو.

- طرح تذاكر الخميس 7 يوليو، يوم الخميس الموافق 23 يونيو.

- طرح تذاكر الجمعة 8 يوليو، اليوم الجمعة 24 يونيو.

- طرح تذاكر السبت 9 يوليو، غدًا السبت 25 يونيو.

غرامات على المتهربين من الدفع

وناشدت هيئة السكك الحديد، جميع المسافرين بالحجز قبل استقلال القطارات لعدم التعرض لدفع الغرامة، حيث سيتم تطبيق غرامات فورية على المتهربين تصل إلى 50 جنيهًا غرامة استقلال القطارات الروسية الجديدة دون تذكرة، و40 جنيهًا للقطارات الـVip، و30 جنيهًا للقطارات المكيفة درجة أولى وتانية، و20 جنيهًا للقطارات دوت الخليج، بالإضافة إلى فرض عقوبة قدرها 70 جنيهًا على المدخنين داخل عربات القطارات.