انت الان تتابع تفاصيل خبر ضبط مستريح المواد الغذائية لحصوله على 4 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706657/ضبط--مستريح-المواد-الغذائية-لحصوله-على-4-مليون-جنيه-من-المواطنين-بزعم-توظيفهم

دوت الخليج

تحريات الإدارة العامة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام (صاحب شركة للمواد الغذائية، وشريكه- مقيمين بمحافظة كفر الشيخ) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح.

الإستيلاء علي 4 ملايين جنيهاً

ومكنهما ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (4 ملايين جنيهاً)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدوا بتوزيعها، وقيامهما بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسهما ولاذا بالفرار.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقروا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عصابة الشرطة المزيفة تستولي على متعلقات المواطنين

بلاغ للقسم

ورد بلاغ لقسم من "سائق "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، أنه حال قيادته "التوك توك" خاصته بطريق بلبيس بدائرة المركز، اعترض طريقه سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها 4 أشخاص مُنتحلين صفة رجال شرطة.

وتابع اصطحابه داخل الميكروباص المشار إليه لفحص أوراق مركبة "التوك توك"، وقيام أحدهم بقيادة مركبة "التوك توك" خلف الميكروباص، وعقب ذلك قاموا بإنزاله أعلى الطريق الإقليمى وإبلاغه بالتوجه لمركز شرطة بلبيس لاستلامها، وبالفعل توجهه لاستلامها، وتبين عدم صحة الواقعة، وقيام هولاء الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مركبة "التوك توك".

تحديد وضبط المتهمين

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط 4 متهمين وبحوزة أحدهم "سلاح نارى "طبنجة" وعدد من الطلقات من ذات العيار".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى انتحال صفة رجال الشرطة، واستيقاف المواطنين وسرقة متعلقاتهم الشخصية، واعترفوا بارتكاب واقعة مماثلة بدائرة قسم شرطة النهضة بالقاهرة، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه وبسؤاله أيد ذلك، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة - 2 مركبة "توك توك" المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.