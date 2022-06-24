محافظة الجيزة ترفع 9 آلاف طن مخلفات صلبة بأوسيم وأحياء الهرم

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بجميع أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددا من المناطق التى بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة





وفى ذلك الإطار فور رصد محافظة الجيزة تراكم للمخلفات والرتش بطريق قرية برطس المنصورية نطاق مركز ومدينة أوسيم كلف المحافظ رئيس المركز بتوجيه فرق نظافة لرفع المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار إليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها فى إطار جهود محافظة الجيزة لتحسين مستوى النظافة. وأسفرت الحملات عن رفع 1000 طن من المخلفات الصلبة والرتش بطريف برطس المنصورية من خلال دوريات عمل استمرت على مدار يومين، كما شملت مجهودات محافظة الجيزة رفع 8 آلاف طن مخلفات من أحياء الهرم والعمرانية والطالبية والعجوزة والوراق والدقى وجنوب وشمال الجيزة من خلال فرق الهيئة العامة للنظافة خلال حملات أمس. ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم.

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