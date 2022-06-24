وزير الرى: حريصون على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك فى كلمته بمجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة.





وقال وزير الموارد المائية "بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، أتقدم بخالص التهنئة والتحية والإعزاز والتقدير للعاملين بالوزارة بكل مستوياتهم الوظيفية، وأثمن جهودهم المبذولة بكد وعرق وكفاح لتطوير وتحسين المنظومة المائية، وتوصيل المياه لكل القطاعات المستخدمة للمياه بالدولة وبما يعود بالنفع على المواطنين ومصرنا الحبيبة.

وأضاف لقد حرصت وزارة الموارد المائية والرى على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات، وذلك فى إطار سياسة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات والعمل على تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه.

وتابع قائلا: "بذل العاملون بالوزارة مجهودات متواصلة وحثيثة خلال السنوات الماضية لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، والذى يحقق طفرة غير مسبوقة فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لكل المنتفعين، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات لتأهيل المساقى بما يضمن تحقيق التحديث المتكامل لشبكة المجارى المائية فى مصر، كما بذل العاملون بالوزارة مجهودات كبيرة لحث المزارعين على التحول لأنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى، لما لهذه الأنظمة من دور هام فى ترشيد استخدام المياه، وتحقيق مكاسب عديدة للمزارعين أنفسهم مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة العمالة والطاقة".

ونوه بأن العاملين بالوزارة نفذوا العديد من الأعمال الكبرى لنقل مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم، وتنفيذ مسارات نقل المياه من محطة المعالجة لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء، وتنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام الجارى إنشاؤها حاليا بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم.

وأوضح الوزير أنه من أجل مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.. بذل العاملون بالوزارة مجهودات حثيثة لتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات بخلاف 50 كيلومترا أخرى، جارى العمل فيها حاليا لإيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر وتأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، بالإضافة لإنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول لتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار التى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى.

وقال إنه فى إطار العمل على تأهيل المنشآت المائية الكبرى سواء على مجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه أو الترع الرئيسية والرياحات، فقد تم إنشاء قناطر أسيوط الجديد، وبدء العمل فى إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، ونهو إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب، وتدعيم قناطر زفتى، وتدعيم بوابات قناطر إدفينا، وتحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا، ودراسة تقييم كفاءة سد ومفيض دمياط، وتدعيم قنطرة جمجرة وقنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك وقنطرة كفر ربيع وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس سد دمياط وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة.

وفى ختام كلمته، قال الوزير إن العاملين لم يتوانو عن مواجهة كل أشكال التعديات على المجارى المائية بكل حسم، وذلك بالتنسيق التام مع كل أجهزة الدولة المعنية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

حفظ الله الوطن ورفع رايته عالية خفاقة"