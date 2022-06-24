وزير الإنتاج الحربى يتابع سير العمل فى مصنع «حلوان للصناعات الهندسية»

جدة - نرمين السيد - واطلع الوزير مرسى على عرض تقديمى عن أنشطة الشركة (مصنع 99 الحربى) والشراكات التى قامت بعقدها خلال الفترة الماضية للتعاون مع مختلف الجهات بالدولة والموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها إلى جانب الإطلاع على خطط المشروعات المستقبلية للشركة، عقب ذلك تم تفقد خطوط الإنتاج بالشركة (99 الحربى) والتى تساهم فى توفير احتياجات القوات المسلحة، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل أسطوانات الغاز وطفايات الحريق وأدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل وذلك وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة.

ونوه إلى أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية من أدوات المائدة والمطبخ بنحو 50% خلال العام المالى الحالى لتلبية مطالب السوق المحلية، مضيفا أن الشركة تتعاون مع القطاع الخاص المحلى والعالمى لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق والتى من شأنها المساهمة بشكل كبير فى حل أزمة عدم توافر أماكن انتظار للسيارات فى الكثير من المناطق الحيوية، وتتعاون من ناحيةٍ أخرى مع وزارة الزراعة فى تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك فى عدة مشروعات قومية حيوية أخرى.

أثنى وزير الدولة للإنتاج الحربى، على جهود العاملين بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) لافتا إلى أن الشركة تضم نخبة من المهندسين والفنيين والإداريين ذوى الكفاءة والذين يتم الحرص دوماً على تأهيلهم وإمدادهم بأحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيعية.

وأكد على حرص الوزارة على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة، كما أكد على حرصه على متابعة مستجدات المشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها ومتابعة الخطط الاستباقية والمقترحات الخاصة بحل أى تحديات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.

وخلال التفقد شدد الوزير مرسى على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربى بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بالدولة وكذا ضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم واطلاعهم على أحدث المستجدات والموقف الحالى للشركات وسماع مطالبهم وإشراكهم فى عملية صنع القرار والحرص على تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية لفرق العمل باعتبارها أولوية.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) أُنشئت فى الخمسينات بهدف تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة المصرية من الذخائر المتوسطة والثقيلة وتقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقاتها الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية التى تخدم الأسرة المصرية.

وأوضح أن وزير الدولة للإنتاج الحربى حث العاملين خلال تفقد الشركة على بذل المزيد من الجهد لإستكمال مسيرة البناء والإنتاج والتنمية والحفاظ على روح العمل الجماعى للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها فى زيادة الإنتاجية والمساهمة فى مختلف المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الزيارة المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندسة دينا عبد المنعم مساعد الوزير للتطوير والمتابعة والسيد محمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمحاسب سمير سالم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية والدكتور ماجد البسيونى رئيس قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا بالهيئة والمهندس أشرف حلمى رئيس قطاع المشروعات الحربية.