انت الان تتابع تفاصيل خبر كشف ملابسات واقعة العثور علي جثة عاطل بالإسماعلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706656/كشف-ملابسات-واقعة-العثور-علي-جثة-عاطل-بالإسماعلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بالعثور على جثة (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بها جروح طعنية بالجسم بدائرة القسم.

دوت الخليج

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، والتى أسفرت جهودها إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الإسماعيلية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بحدوث مشاجرة بينه و"بين المجنى عليه" فـى حضور باقى المتهمين دون تدخل منهم لفض المشاجرة حيث تعدى عليه بسلاح أبيض "سكين " لخلافات مالية بينهما.

وعقب ذلك قاموا جميعاً بإصطحاب "المجنى عليه" إلى إحدى المستشفيات، إلا أنه توفـى قبل وصولهم فقاموا بالتخلص من الجثة بإلقائه بمكان العثور.

و كما أضاف بحدوث إصابته خلال المشاجرة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، ولقد أيد باقى المتهمين أقواله، كما تم العثور على سلاح أبيض آخر "سكين" مُدمم بمكان الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة.

زوج ينهي حياته داخل شقته بالمطرية

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا بوفاة شخص داخل منزله بدائرة القسم، وعلي الفور انتقل رجال المباحث وتبين من الفحص والتحريات مصرع مدمن مخدرات داخل شقته بعد أن قام بشنق نفسه ليتخلص من حياته وإدمانه للمواد المخدرة باستمرار وعدم وجود أموال للإنفاق علي متطلباته الشخصية لشراء المواد المخدرة فقرر التخلص من حياته.

وقررت زوجته أنها عادت الي شقتهما لتجده جثة هامدة وأنه كان في عزله في الفترة الأخيرة حتي يتماثل للشفاء إلا أنه تخلص من حياته، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط عصابة الشرطة المزيفة تستولي على متعلقات المواطنين

ورد بلاغ لقسم من "سائق "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، أنه حال قيادته "التوك توك" خاصته بطريق بلبيس بدائرة المركز، اعترض طريقه سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها 4 أشخاص مُنتحلين صفة رجال شرطة.

وتابع اصطحابه داخل الميكروباص المشار إليه لفحص أوراق مركبة "التوك توك"، وقيام أحدهم بقيادة مركبة "التوك توك" خلف الميكروباص، وعقب ذلك قاموا بإنزاله أعلى الطريق الإقليمى وإبلاغه بالتوجه لمركز شرطة بلبيس لاستلامها، وبالفعل توجهه لاستلامها، وتبين عدم صحة الواقعة، وقيام هولاء الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مركبة "التوك توك".

تحديد وضبط المتهمين

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط 4 متهمين وبحوزة أحدهم "سلاح نارى "طبنجة" وعدد من الطلقات من ذات العيار".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى انتحال صفة رجال الشرطة، واستيقاف المواطنين وسرقة متعلقاتهم الشخصية، واعترفوا بارتكاب واقعة مماثلة بدائرة قسم شرطة النهضة بالقاهرة، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه وبسؤاله أيد ذلك، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة - 2 مركبة "توك توك" المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.