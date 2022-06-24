الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لـ سيراميكا كليوباترا بالدوري

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706655/الزمالك-يستأنف-تدريباته-اليوم-استعدادا-لـ-سيراميكا-كليوباترا-بالدوري

يستأنف فريق الكرة بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة الموفق 24 من يونيو الجاري، استعداداً لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرصددوت الخليجالتفاصيل:

ويواجه الفارس الأبيض، نظيره سيراميكا كليوباتار، في تمام التاسعة والنصف مساء الثلاثء القادم الموافق 28 من يونيو الجاري، ويأمل في تحقيق الفوز في هذه المباراة حفاظاً على تصدره لبطولة الدوري التي يحتلها برصيد 48 نقطة.

ويدخل الزمالك متنعشاً بتحقيق فوزاً قالتلاً على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، فالأبيض قلب تأخره من هدف إلى الفوز بهدفين في الوقت القاتل من المباراة.

ويأمل الفارس الأبيض، في مواصلة تقديم العروض الطيبة في الدوري تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وتحقيق الفوز في مباراة الثلاثاء لضمان استمرارايته في الاستحواذ على القمة، التي يحتلها برصيد 48 نقطة من إجمالي لعب 22 مباراة.

أما فريق سيراميكا تحت ثيادة أحمد سامي، فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، حيث يحتل الفريق المركز العاشر في جدول ترتيب الدور برصيد 26 نقطة، جمعهما من الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في 11 مباراة، وخسر 6 لقاءات.

ويأتي ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة والعشرين على النحو التالي:

1_ الزمالك 48 نقطة

2_ بيراميدز 46 نقطة

3_ الأهلي 44 نقطة

4_ فيوتشر 39 نقطة

5_ سموحة 36 نقطة

6_ طلائع الجيش 33 نقطة

7_ البنك الأهلي 30 نقطة

8_ فاركو 30 نقطة

9_ إنبي 26 نقطة

10_ سيراميكا 26 نقطة

11_ غزل المحلة 25 نقطة

12_ الاتحاد السكندري 22 نقطة

13_ المصري 23 نقطة

14_الجونة 21 نقطة

15_ الإسماعيلي 19 نقطة

16_ المقاولون العرب 19 نقطة

17_ مصر المقاصة 14 نقطة

18_ ايسترن كامباني 13 نقطة.