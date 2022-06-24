انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تصف الإتهامات الإسرائيلية لها بـ «الباطلة والمضحكة» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706654/إيران-تصف-الإتهامات-الإسرائيلية-لها-بـ-الباطلة-والمضحكة

وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد والتي صرح بها خلال زيارته الأخيرة لتركيا حول المخططات الإيرانية لتنفيذ عمليات اغتيال ضد مواطنين إسيرائيلين "بالباطلة" و"المضحكة".

دوت الخليج

إيران : الأتهامات الإسرائيلية مثيرة للسخرية

وذكرت وكالة أنباء "فارس" نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن :" الإتهامات الإسرائيلية والمزاعم التي اطلقها وزير خارجيتها خلال مؤتمر صحفى مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، مثيرة للسخرية ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف زاده بأن :" الرد الإيراني على الإغتيالات والأعمال التخريبية الإسرائيلية ضدها سيكون حازم و بدون استهداف مواطنين دول أخري".

إيران: الإتهامات الإسرائلية غير صحيحة

وأشار زاده أن:" الأتهامات الإسرائيلية الأخيرة ضد ايران من تركيا تهدف إلى ضرب العلاقات بين بلدين مسلمين". لافتا إلى أن:" تركيا تدرك أن هذه الإدعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة وطالب من تركيا عدم الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه المزاعم الأسرائيلية".

ويذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد صرح أمس خلال مؤتمر مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأن المخابرات التركية كانت قد أحبطت هجوما ايرانيا كان يستهدف إسرائيلين فى أسطنبول".

مضيفا لابيد أن :" إيران لم تخطط لقتل سياح أبرياء لكونه إسرائيلين، وانما تخرق وبشكل سافر السيادة التركية على أرضها" لافتا إلى أن: " الخطوة الإيرانية تمثل انتهاك لا يقبله أحد وأن إسرائيل واثقة بأن تركيا ستعرف بشكل جيد كيف ترد على إيران".