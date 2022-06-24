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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706653/التموين-ضبط-1533-قضية- تموينية-متنوعة-خلال-24-ساعة

تمكنت أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط (1533) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (1٫200 طن "مكرونة")، (465) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان وعدد 109 عبوة سجائر وكذا (612) قضية فى مجال مخالفات المخابز،وعدد 54 قضية توقف عن الإنتاج و4 قضايا بيع بأزيد من السعر – 5 قضايا إستخدام الخبز فى المطاعم – 81 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (4٫030 طن دقيق بلدى مدعم – 20 رغيف) ، وكذا (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (36,160 طن "أسمدة مدعمة"–61400 لتر مواد بترولية – 150 إسطوانة بوتاجاز).

دوت الخليج

التموين: ضبط 1533 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وحيث بلغ إجمالى المضبوطات (84,100 طن – 61400 لتر مواد بترولية – 5 قطعة أجهزة كهربائية – 150 إسطوانة بوتاجاز – 109 عبوة سجائر – 20 رغيف).. كان أبرزها: ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم) بحوزته كمية قدرها (27 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

وضبط (12٫9 طن "مكرونة – زيت طعام - أرز أبيض") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وعدد 10٫25 طن دقيق أبيض، معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخبز سياحى) بمحافظة القاهرة.

و أسفرت أيضاً جهود التموين من ضبط عدد (60900) لتر مواد بترولية "سولار – بنزين") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليا على الدعم المقرر لها.. بحوزة (مالك محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة، وعدد 1٫45 طن (مقطعات دواجن – مفروم لحوم") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، وتمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

وضبط عدد (7,2 طن " أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج، كما تم ضبط (43) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (107,455) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد( 8 ) قضايا بمضبوطات بلغت (228 قطعة "30 قطعة صوتية – 74 قطعة ضوئية – 124ملصق")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة .