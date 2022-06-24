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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706652/الليلة-أنغام-تحيي-حفل-غنائي-في-الكويت-تعرف-على-الشروط-وأسعار-التذاكر

وصلت المطربة المصرية أنغام لدولة الكويت منذ قليل، استعدادا لحفلها في مسرح الأرينا الذي من المقرر أن يحقق نجاحا جماهيريا هائلا لما تلقاه من شعبية وتألق.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل أنغام في الكويت

ويبدأ حفل أنغام في الكويت في الساعة السابعة والنصف مساءا، حيث انه من المقرر ان تدخل أنغام للحفل في الساعة التاسعة والنصف مساءا، وأتت شروط الحفل على النحو الأتي: يلتزم حامل التذكرة بالجلوس وعدم الرقص في أثناء الحفل، وممنوع دخول الأطفال الأقل من 10 أعوام، كما أنه يجب على حامل التذكرة الالتزام بقواعد المظهر العام والآداب العامة بما يتماشي مع ثقافة دولة الكويت”.

أسعار تذاكر حفل أنغام في الكويت

وطرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر والتي أتت على النحو الأتي: “150 دينارا كويتيا للفئة الملكية أي نحو 9 آلاف جنيه مصري، 100 دينار كويتي للفئة الماسية، 80 دينارا كويتي للفئة البلاتنيوم، 70 دينارا كويتيا للفئة الذهبية، 50 دينارا كويتيا للفئة الفضية، 40 دولار للفئة البرونزية، 70 دينارا كويتيا لـ فئة تذاكر مخصصة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة”.

آخر أعمال المطربة انغام

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال انغام الغنائية بعنوان "أنا مش ضعيفة" وتم طرحها في رمضان 2022 ضمن مسلسل "فاتن أمل حربى" الذي خاض بطولته الفنانة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، اما عن أخر أغنية طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنيتها "هتشتاقوا"، وتنتمي أغنية "هتشتاقوا" للطابع الشعبي، وهي التجربة الأولى للفنانة أنغام مع هذا اللون من الغناء، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

وتقول كلمات أغنية هتشتاقوا لـ أنغام: “هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا، مفيش غيركوا اللي جرحنا وفرحناكوا وما فرحنا، وحقنا جاي مطرحنا وهتجونا بتشتاقوا، هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي فهموكوا، في صبرنا مين يستحمل، واجهنا وقولنا هنكمل وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد أخلاقه، نسينكوا وناسيين اللي كان وياكوا وفاكرين اللي كان منكم، نسينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا، ولما تجونا هنقفل حساب مفتوح، وهنخلص قديم وجديد كمان منكم هتحتاروا، يبقوا قل مقدارهخسارة شوقنا كان غالي، عشان مانكونش ظالمينكوا هتيجوا تشوفوا ده بعينكوا ويبقى ربنا يعينكوا، ده كل فراق وله أسراره هتحتاروا تعيشوا الليل وأفكاره، وتسهروا زينا ليالي وهتحسوا اللي بيحسوا وعمركوا راح يضيع، هتشاتقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي هيريحكوا”.