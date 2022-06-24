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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706649/مغادرة-أول-فوج-من-حجاج-القرعة-إلي-الأراضي-المقدسة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية إتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء إجراءات سفر الحجاج، والتيسير عليهم منذ مغادرتهم إلى الأراضى المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، عقب إنتهاءهم من أداء المناسك بسلامة الله تعالى.دوت الخليج

مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلي الأراضي المقدسة

يشأتي هذا فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1443 هـ وتزامناً مع بدء الجسر الجوى بين مصر والمملكة العربية السعودية الجمعة الموافق 24 الجارى، لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضى المقدسة.

وتناشد وزارة الداخلية ضيوف الرحمن التعاون مع مسئولى بعثة حج القرعة، والإلتزام بالضوابط التى أعلنتها البعثة والمعمول بها فى الأراضى المقدسة، والتى تصب جميعها فى مصلحة الحجيج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.

كشف كواليس مشاجرة دار السلام

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة القسم توفى أثناء إسعافه على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم بإدعاء مشاجرة .

تحريات رجال الشرطة

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعامل بجراج كائن بدائرة القسم " له معلومات جنائية " لسابقة قيام المجنى عليه بدخول الجراج محل عمل المتهم وشروعه فى سرقة أجزاء من إحدى السيارات المتواجدة بالجراج، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المنوة عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.